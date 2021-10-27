Прибыль Оператора газотранспортной системы Украины за девять месяцев упала в 3,6 раза

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль компании "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" (ОГТСУ) за девять месяцев текущего года упала в 3,6 раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила 5,8 млрд гривен ($220 млн).
Популярные статьи
- Самойлов со сцены «Ельцин-центра» оскорбил сотрудников «Ельцин-центра»
- Львов не будет выполнять решение украинского суда о возвращении останков советского разведчика России
- AVA (Молдавия): «Внезапная претензия Кремля по поводу 700 миллионов долларов очень похожа на сумму всех активов „Молдовагаз", которая как раз составляет порядка 700 миллионов долларов»
Свежие комментарии