Харрис обвинила Трампа в сокрытии данных о его здоровье

Вице-президент США и кандидат на пост президента страны от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала своего оппонента-республиканца Дональда Трампа за то, что он не публикует результаты своих медицинских обследований.
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