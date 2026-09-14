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Ростех

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ОДК создаст интеллектуальный газотурбинный двигатель нового поколения для энергетики

ОДК создаст интеллектуальный газотурбинный двигатель нового поколения для энергетики

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех создает интеллектуальный газотурбинный двигатель нового поколения ГТД-8СМ мощностью 8 МВт.

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