4 оставшиеся КПП на границе Россия-Финляндия могут закрыть

В ночь со вторника на среду Финляндия готова закрыть четыре оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с Россией в ночь в ночь со вторника на среду, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на финские СМИ.
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