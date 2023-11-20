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4 оставшиеся КПП на границе Россия-Финляндия могут закрыть

В ночь со вторника на среду Финляндия готова закрыть четыре оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с Россией в ночь в ночь со вторника на среду, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на финские СМИ.

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