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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава академии РФС Баранова: «Мостовой отказался учиться на категорию Pro и в РПЛ может быть только помощником. Он прекрасный футбольный эксперт и точно себя найдет на любой позиции»

Руководитель академии РФС Ирина Баранова рассказала, какую лицензию получил бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой.

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