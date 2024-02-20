Объявлена стоимость Land Cruiser 2024 в США. Гибридная силовая установка i-Force Max на 326 л.с. и постоянный полный привод с блокировками уже в базе

Toyota наконец-то объявила стоимость нового Land Cruiser 2024 на одном из ключевых рынков — в США. Внедорожник предложат американцам в трёх исполнениях: Land Cruiser 1958 (с внешностью, имитирующей классические Land Cruiser 70-х годов), просто Land Cruiser и First Edition.
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