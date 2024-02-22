Церковный праздник «Прохор Весновей, Харлампий» отмечают в России 23 февраля в 2024 году Анна ЧернышоваКаждый год в 23-й день февраля все православные жители Российской Федерации отмечают праздник — «Прохор Весновей, Харлампий», соблюдая древние церковные обычаи.