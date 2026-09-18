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Мировое обозрение

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Захарова увидела фрейдизм в запрете Латвии на въезд в страну Овечкина

Захарова увидела фрейдизм в запрете Латвии на въезд в страну Овечкина

Официальная Рига расширила список нежелательных лиц, включив в него капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.

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