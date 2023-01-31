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Шавкат Рахмонов сдал тест на допинг перед боем в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) прошел процедуру допинг-контроля. Тест на употребление запрещенных препаратов он сдал в преддверии своего боя в UFC.

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