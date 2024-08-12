Экс-разведчик рассказал о французах в «Азове»

Французские наемники состоят в том числе в батальоне «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), рассказал бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.
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