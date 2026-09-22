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Новости Липецка

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Жителя Липецкой области будут судить за удар топором по голове знакомого

Жителя Липецкой области будут судить за удар топором по голове знакомого

51-летний мужчина ударил собутыльника по голове во время ссоры. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, но трагедии удалось избежать благодаря вмешательству очевидцев.

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