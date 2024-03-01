Обзор реакции мировых СМИ на послание Владимира Путина Федеральному собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию привлекло внимание мировых СМИ. Журналисты пишут, что российский президент выступил с "пугающим предупреждением", и обвиняют его в намерении "нанести ядерный удар" по Западу.
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