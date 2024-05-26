Ролан Гаррос. 1-й круг. Кудерметова сыграет с Бузковой, Тимофеева – с Яфань Ван, Шнайдер встретится с Паке, Осака – с Бронцетти

Диана Шнайдер встретится с Клоэ Паке, Мария Тимофеева – с Яфань Ван. Сетка здесь. «Ролан Гаррос» Париж, Франция 26 мая – 9 июня 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Основная сетка Первый круг Яфань Ван (Китай) Мария Тимофеева (Россия) Дата проведения 26 мая, 12.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии