Лавров прокомментировал атаки ВСУ в Черном и Азовском море

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном и Азовском море — это не пиратство, а терроризм. Так нападение украинских военных на российские суда прокомментировал официальный представитель МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
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