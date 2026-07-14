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Лавров прокомментировал атаки ВСУ в Черном и Азовском море

Лавров прокомментировал атаки ВСУ в Черном и Азовском море

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном и Азовском море — это не пиратство, а терроризм. Так нападение украинских военных на российские суда прокомментировал официальный представитель МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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