Нефтегазовые поступления в бюджет увеличились Как следует из данных Минфина РФ, в российский бюджет поступило 945,6 млрд руб по статье “нефтегазовые доходы”.
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Нефтегазовые поступления в бюджет увеличились Как следует из данных Минфина РФ, в российский бюджет поступило 945,6 млрд руб по статье “нефтегазовые доходы”.
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