Борьба с амброзией в Еленовском поселении продолжается

В Еленовском сельском поселении продолжается работа по наведению санитарного порядка. Особое внимание уделяется борьбе с сорной растительностью, в частности — с амброзией полыннолистной, пыльца которой вызывает серьезные аллергические реакции у жителей.
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