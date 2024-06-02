Политолог Безпалько заверил в уязвимости Patriot при использовании против ВКС РФ

Global Look Press/dpa/Christophe Gateau Использование зенитно-ракетные комплексы Patriot против российской авиации не принесет желаемых результатов и поставит под удар и без того малочисленное количество машин, которые есть на Украине.
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