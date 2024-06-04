СК начал доследственную проверку в отношении Макаревича после его беседы с пранкером

Сотрудники Следственного комитета РФ начали доследственную проверку в отношении рок-музыканта Андрея Макаревича (иноагент) после беседы с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.