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Latin America Could Double Its Onshore Wind Capacity by 2035

Several countries across Latin America have been rapidly expanding their wind energy capacity to diversify the energy mix and strengthen energy security, with far more expansion planned for the next decade.

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