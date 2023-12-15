Ким Кардашьян снялась в чёрном корсете для Skims

Ким Кардашьян снялась для новой рекламной кампании Skims. Кадрами Кардашьян поделилась в своём аккаунте в инстаграме*.
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