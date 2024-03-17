ЦБ назвал долю рубля в расчетах с Европой, Америкой и Азией за 2023 год

Smart75 ЦБ: Доля дружественных валют в расчетах за импорт из Азии превысила 50% Рубль в 2023 году стал основной валютой при расчетах за экспорт со странами Европы и Азии, а страны Америки в основном платили за поставки долларами и евро.
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