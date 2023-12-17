Русских жителей Латвии запугивают пожизненным заключением

Гарий Щерба

А ЧТО РОССИЯ , опять ОЗАБОЧЕННА с НОТОЙ ПРОТЕСТА и ПОЛНЕЙШИМ БЕЗДЕЙСТВИЕМ и ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОРГОВЛИ с ФАШИСТСКОЙ Латвией ....????. От РОССИИ только и ,,СЛЫШНО,, , БЛА БЛА БЛА .... УЖАС , ,,СВОИХ НЕ БРОСАЕМ,, ..?????????????