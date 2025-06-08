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Военное обозрение

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Западная пресса: Россия, вероятно, начала отвечать Украине ударами возмездия, но впереди может быть и символический удар

Западная пресса: Россия, вероятно, начала отвечать Украине ударами возмездия, но впереди может быть и символический удар

Обсуждается ответ России на украинские атаки - в том числе на аэродромы с самолётами стратегической авиации.

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