Внезапно скончался пресс-секретарь SHAMAN'а, обвинивший Бузову в воровстве

У Антона Коробкова-Землянского остановилось сердце минувшей ночью. SHAMAN с Антоном Коробковым-Землянским соцсетиСтало известно о смерти 40-летнего журналиста Антона Коробкова-Землянского, последние два года представлявшего певца SHAMAN'а.
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