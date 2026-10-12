Розлив нефтепродуктов на Соловецких островах: прокуратура проводит проверку

В районе набережной Благополучия поселка Соловецкий устраняют утечку дизтопливаВ Архангельской области прокуратура проводит проверку по факту розлива дизельного топлива на территории Соловецкого архипелага.
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