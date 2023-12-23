Россия вошла в тройку стран с самой большой динамикой заболеваемости ковидом

По данным ВОЗ, из 850 тысяч заразившихся за последний месяц во всем мире, 276 тысяч — в России. По заявлениям врачей, вирус продолжает мутировать, и, хотя смертность от него значительно снизилась, иммунитет и вакцины от старых штаммов уже не работают.