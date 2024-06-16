Важный фактор влияющий на прочность костей и это не кальций

Сегодня половина всех женщин старше 50 и каждый четвертый мужчина ломают кость из-за остеопороза. Как не оказаться среди них? Конечно, на это влияет ряд факторов, но сегодня я хочу поговорить об одном очень важном моменте, а именно об упражнениях.
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