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Осинькин об 1:1: «Удаление у «Рубина» сослужило «Крыльям» плохую службу. Мы заслужили победу, хотелось забить нужный гол»

С 84-й минуты «Крылья Советов» играли в большинстве, на 88-й казанцы сравняли счет с пенальти. — Почему не удалось удержать победный счет? — Во втором тайме было большое давление, до самой концовки, до удаления у «Рубина» практически не было моментов.

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