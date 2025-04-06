Осинькин об 1:1: «Удаление у «Рубина» сослужило «Крыльям» плохую службу. Мы заслужили победу, хотелось забить нужный гол»

С 84-й минуты «Крылья Советов» играли в большинстве, на 88-й казанцы сравняли счет с пенальти. — Почему не удалось удержать победный счет? — Во втором тайме было большое давление, до самой концовки, до удаления у «Рубина» практически не было моментов.