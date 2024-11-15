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В Турции оценили последствия отмены системы «все включено». Станут ли россияне реже отдыхать на курортах страны?

В Турции оценили последствия отмены системы «все включено». Станут ли россияне реже отдыхать на курортах страны?

В Турции оценили последствия отмены системы all inclusive («все включено»). На вопрос, станут ли россияне реже отдыхать на курортах страны, ответил президент Ассоциации малых отельеров (АМО) Турции Эртан Устаоглу.

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