Пятый канал

30 915 подписчиков

Солист Maneskin — в чулках, Эд Ширан — лучший исполнитель: итоги премии MTV EMA 2021

Солист Maneskin — в чулках, Эд Ширан — лучший исполнитель: итоги премии MTV EMA 2021

В Будапеште подвели итоги престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021. Церемония награждения победителей прошла в одном из самых больших спортивных комплексов в Венгрии — арене имени Ласло Паппа, вместимостью более 12 тысяч человек.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх