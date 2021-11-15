В Будапеште подвели итоги престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021. Церемония награждения победителей прошла в одном из самых больших спортивных комплексов в Венгрии — арене имени Ласло Паппа, вместимостью более 12 тысяч человек.
В Будапеште подвели итоги престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021. Церемония награждения победителей прошла в одном из самых больших спортивных комплексов в Венгрии — арене имени Ласло Паппа, вместимостью более 12 тысяч человек.
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