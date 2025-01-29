«Ангел» Victoria's Secret с голой грудью попала на обложку журнала

Венгерская топ-модель Барбара Палвин в откровенном виде попала на обложку журнала Keen Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).