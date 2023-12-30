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МЧМ-2024. Швейцария сыграет с Норвегией, Германия против Латвии

Турнир проходит в шведском Гетеборге. Россия была отстранена от МЧМ по хоккею. МЧМ-2024   Швейцария U-20 – Норвегия U-20 Дата проведения 30 декабря, 19.

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