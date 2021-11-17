Оперативный прогноз МЧС по Крыму на 17 ноября

17 ноября в Крыму прогнозируется вероятность возникновения происшествия, до локального уровня, связанные с повреждением легких строений, крыш домов, рекламных конструкций, а также усиление северо- восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
17 ноября в Крыму прогнозируется вероятность возникновения происшествия, до локального уровня, связанные с повреждением легких строений, крыш домов, рекламных конструкций, а также усиление северо- восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
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