ВЕСТИ КРЫМ

454 подписчика

Оперативный прогноз МЧС по Крыму на 17 ноября

Оперативный прогноз МЧС по Крыму на 17 ноября

17 ноября в Крыму  прогнозируется вероятность возникновения происшествия, до локального уровня, связанные с повреждением легких строений, крыш домов, рекламных конструкций, а также усиление северо- восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх