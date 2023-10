Армяне и грузины появятся в Age of Empires II: Definitive Edition с выходом нового дополнения The Mountain RoyalsМы узнали про это DLC пару дней назад благодаря утечке из магазина Windows Store и сегодня состоялся официальный анонс дополнения The Mountain Royals для Age of Empires 2: Definitive Edition.