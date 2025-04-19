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Пасха 2025: погодные контрасты России — от июльской жары до сибирских морозов

Пасха 2025: погодные контрасты России — от июльской жары до сибирских морозов

Пасха 2025: погодные контрасты России — от июльской жары до сибирских морозов Ирина ВальковаВоскресение Христово в этом году выпадает на 20 апреля, и россиян ожидает по-настоящему разнообразная и местами даже экстремальная погода.

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