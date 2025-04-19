Пасха 2025: погодные контрасты России — от июльской жары до сибирских морозов Ирина ВальковаВоскресение Христово в этом году выпадает на 20 апреля, и россиян ожидает по-настоящему разнообразная и местами даже экстремальная погода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии