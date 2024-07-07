Медвежий угол
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Медвежий угол

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Они за это заплатят: выпускники из Нальчика отказались вставать под российский гимн

Они за это заплатят: выпускники из Нальчика отказались вставать под российский гимн

Телеканал "78" Пример им показали влиятельные родители и родственники, являющиеся приверженцами религиозного экстремизма.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Вижу единственную возможность как-то повлиять на этих , чуждых нам людей. Это подкорректировать наши Конституцию и УК. А если грамотный юрист  скажет, что этого не надо делать, потому что всё уже регулируется  на законодательном уровне, то применить Закон. И если там только штраф - процентик от пособия им нами выплачиваемого, то лишать этого пособия. Оно не для уплаты штрафов нами выдаётся. Основание - нецелевое использование пособия. Растят недругов страны, демонстрируют неуважение к стране, да ещё в такое время. Когда идёт СВО. И это всё за наши деньги! Непорядок!!!!
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2 час.
Добрый Кот
Из-за продажных чиновников, обиженных депутатов наша страна превратилась в рассадник террористов и экстремистов.
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2 час.
Александр Рожков
И продажные чиновники и продажные депутаты - все это результат ельцинизма. А ельцинизм - это 30 - летний выбор нашего населения....
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1 час.

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