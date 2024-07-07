Они за это заплатят: выпускники из Нальчика отказались вставать под российский гимн

АС

Анатолий Страшко

Вижу единственную возможность как-то повлиять на этих , чуждых нам людей. Это подкорректировать наши Конституцию и УК. А если грамотный юрист скажет, что этого не надо делать, потому что всё уже регулируется на законодательном уровне, то применить Закон. И если там только штраф - процентик от пособия им нами выплачиваемого, то лишать этого пособия. Оно не для уплаты штрафов нами выдаётся. Основание - нецелевое использование пособия. Растят недругов страны, демонстрируют неуважение к стране, да ещё в такое время. Когда идёт СВО. И это всё за наши деньги! Непорядок!!!!