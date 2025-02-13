Пушков: вернув РФ в состав G8, Трамп хочет ослабить ее партнерство с Китаем

РИА Новости/Нина Зотина Вернув Россию в состав G8, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает ослабить ее партнерство с Китаем, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
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