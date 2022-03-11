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Российские учёные обнаружили опасность в составе грунта Луны

Российские учёные обнаружили опасность в составе грунта Луны

Лунный грунт представляет опасность для человека. В его составе находятся микроэлементы, которые могут негативно сказываться на коже и дыхательных путях, поражать печень, почки и центральную нервную систему, что нужно учитывать при полётах на Луну.

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