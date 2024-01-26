Решетников и Хуснуллин поспорили на совещании с Путиным из-за дорог в Петербурге

Во время совещания по задачам социально-экономического развития агломерации Петербурга с главой Российской Федерации Владимиром Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин и министр экономического развития Максим Решетников начали активно дискутировать о возведении Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и Кольцевой автомобильной дороги (КАД-2).