Как будут работать парки аттракционов в 2024 году и что там изменится

Билеты на аттракционы будут продаваться по прежней цене, а парк "Центральный" можно будет посетить до 11 вечера Руководство барнаульского парка "Центральный" планирует продлить время работы до 11 часов вечера.
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