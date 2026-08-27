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«В Ferrari царит хаос». Эксперт обвинил Вассёра во внутрикомандном конфликте

«В Ferrari царит хаос». Эксперт обвинил Вассёра во внутрикомандном конфликтеFerrariКоманда Ferrari столкнулась с принципиально новой для себя проблемой после того как Льюис Хэмилтон поехал на равных с Шарлем Леклером.

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