«В Ferrari царит хаос». Эксперт обвинил Вассёра во внутрикомандном конфликте

«В Ferrari царит хаос». Эксперт обвинил Вассёра во внутрикомандном конфликтеFerrariКоманда Ferrari столкнулась с принципиально новой для себя проблемой после того как Льюис Хэмилтон поехал на равных с Шарлем Леклером.
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