Время для настоящих чудес: отличные рождественские комедии

Они согревают ничуть не хуже праздничного глинтвейна и веселят как заправский детский аниматор. «Магазинчик за углом» (1940) Страна: СШАЖанр: драма, мелодрама, комедия «Один дома» (1990) Страна: СШАЖанр: комедия, семейный «Подарок на Рождество» (1996) «Магазинчик за углом» (1940) Кадр из фильма «Магазинчик за углом» КиноПоискСтрана: США Жанр: драма, мелодрама, комедия Режиссер: Эрнст Любич В ролях: Маргарет Саллаван, Джеймс Стюарт, Фрэнк Морган, Джозеф Шилдкраут Рейтинг Imdb: 8,1 Рейтинг Кинопоиска: 7,9 Альфред управляет небольшим магазином подарков и постоянно препирается с его продавщицей Кларой.