Неодинокие в Сети

Сегмент e-commerce в России уже несколько лет демонстрирует устойчивый рост. По мнению многих российских экспертов, эта тенденция продолжится и в 2024 году, а вместе с ней усилится и конкуренция за покупателя в интернете, в том числе и внутри маркетплейсов.