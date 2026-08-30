«Арсенал» получит рекордные 70 млн евро за Мартинелли от «Аль-Хилаля»

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Габриэл Мартинелли близок к переходу в « Аль-Хилаль ». Как сообщает The Athletic, саудовский клуб почти согласовал с « Арсеналом » трансфер вингера за 70 млн евро, остается уладить последние детали.