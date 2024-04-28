Атака на военные аэродромы: Стало точно известно, что уничтожили "Кинжалы" в Каменке, Прилуках и Староконстантинове

В Минобороны России сообщили об атаке на три военных аэродрома противника. Ранее аналитики предполагали, что удары "Кинжалами" наносились по аэродрому Староконстантинов, где находились носители крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.
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