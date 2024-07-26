В Белоруссии осужденный на казнь немец снимал "Искандеры" для спецслужб Киева

Немец, осужденный на высшую меру наказания в Белоруссии, шпионил для СБУ.Гражданин Германии Рико Криегер, который сейчас ждет своей участи в Белоруссии, по заданию Службы безопасности Украины сфотографировал и отправил куратору снимки ОТРК «Искандер».