Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не направлял поздравления президенту США Дональду Трампу в связи с 80-летием Победы.
Путин отказался поздравлять Трампа с годовщиной Победы
Комментарии
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Надежда
Правильно сделал наш президент. Пусть сначала мистер Трололо станцует "Танец с саблями", а не свои замысловатые выкрутасы в стиле рок-н-ролл, они нам непонятны. Смотрится глупо, нелепо и не по чести президенту...
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6 час.
V
Valery
Отдали на заклание англосаксам восточную Европу и в придачу ГДР. Дали возможность уничтожить Югославию. Дали возможность переформатировать 404-ю территорию. А англосаксам все мало. Терпение России закончилось. Пора и морду набить англосаксам. На войне, как на войне!
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5 час.
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