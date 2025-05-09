Путин отказался поздравлять Трампа с годовщиной Победы

Надежда

Правильно сделал наш президент. Пусть сначала мистер Трололо станцует "Танец с саблями", а не свои замысловатые выкрутасы в стиле рок-н-ролл, они нам непонятны. Смотрится глупо, нелепо и не по чести президенту...