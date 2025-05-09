Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Путин отказался поздравлять Трампа с годовщиной Победы

Путин отказался поздравлять Трампа с годовщиной Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не направлял поздравления президенту США Дональду Трампу в связи с 80-летием Победы.

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Комментарии
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Надежда
Правильно сделал наш президент. Пусть сначала мистер Трололо станцует &quot;Танец с саблями&quot;, а не свои замысловатые выкрутасы в стиле рок-н-ролл, они нам непонятны. Смотрится глупо, нелепо и не по чести президенту...
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V
Valery
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