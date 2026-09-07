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Пять человек погибли при аварии самолёта Amazon в Майами

Пять человек погибли при аварии самолёта Amazon в Майами

По меньшей мере пять человек погибли при аварии грузового самолёта в Международном аэропорту Майами. Об этом сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.

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