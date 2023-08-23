В Хабаровском крае полицейские задержали подозреваемых в покушении на кражу имущества на сумму свыше 1,8 млн рублей

В дежурную часть ОМВД России по Верхнебуреинскому району поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одного из предприятий района о том, что неизвестные лица пытались похитить буровые зубцы стоимостью свыше 1 миллиона 880 тысяч рублей.