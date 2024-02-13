Мокрая голова снизила риск летального исхода при ударе молнии

Шанс выжить после удара молнии существует, хоть и крайне мал. Различают несколько видов поражения от молнии: прямой удар, боковая вспышка, касание наэлектризованного объекта, «шаговое напряжение» и так далее.
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